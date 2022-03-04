Доллар вновь подорожал в Казахстане

Официальный курс доллара Национального Банка на 4 марта составляет 492,28 тенге.

Стоит отметить, по данным на утро 4 марта, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 502-506 тенге, евро — 555-560, рубль — 4,9-5,64.