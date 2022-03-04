11:22 04.03.2022
Доллар вновь подорожал в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге, сообщает Zakon.kz.
Официальный курс доллара Национального Банка на 4 марта составляет 492,28 тенге.
3 марта по итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составлял 489,57 тенге. Также в обменниках доллары продавали по 505 тенге.
Фото: Скриншот
Стоит отметить, по данным на утро 4 марта, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 502-506 тенге, евро — 555-560, рубль — 4,9-5,64.