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11:22 04.03.2022

Доллар вновь подорожал в Казахстане

итоги утренних торгов Фото: Zakon.kz
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальный курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге, сообщает Zakon.kz.

Официальный курс доллара Национального Банка на 4 марта составляет 492,28 тенге.

иностранные валюты

Фото: Скриншот

3 марта по итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составлял 489,57 тенге. Также в обменниках доллары продавали по 505 тенге.

Стоит отметить, по данным на утро 4 марта, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 502-506 тенге, евро — 555-560, рубль — 4,9-5,64.

Анастасия Московчук
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