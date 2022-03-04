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12:13 04.03.2022

Бюджет Алматы увеличат — на что пойдут средства

Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Состоялась XVI сессия маслихата Алматы по уточнению местного бюджета на 2022 год. На ней были озвучены цифры по восстановлению ущерба предпринимателям, пострадавшим во время январских беспорядков, передает Zakon.kz.

Уточнение бюджета будет проводиться за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге.

Данные средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов. Аким Алматы Ерболат Досаев

Зарегистрирована 1201 заявка пострадавших во время трагических январских событий предпринимателей, ущерб возмещен 1009 субъектам бизнеса на сумму 3,774 млрд. Для ускорения и упрощения выплат до 10 млн тенге по всем видам ущерба (недвижимое и движимое имущество, оборудование) по инициативе акимата правительством страны внесены изменения в правила возмещения имущественного вреда. Сокращен срок рассмотрения заявок от месяца до двух недель. По оценкам акимата Алматы, с учетом этих изменений охват выплат к 10 марта 2022 года достигнет 90%.

В целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса.

На региональную программу «Almaty Business» из средств местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе «1 к 1».

Общая сумма достигнет 10 млрд тенге. За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь, на территории районов с низкой деловой активностью. Это Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский и Турксибский районы. Ставка в этих районах составит 5%, а в остальных – 7%. Маслихат Алматы

В рамках Года детей в государственных школах с 1 сентября 2022 года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца).

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Для расширения доступа детей к спортивным секциям будет увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге – до 3,2 млрд тенге.

В целях снижения дефицита ученических мест будет продолжено строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 будут введены в текущем году (на 14 245 ученических мест). На завершение строительства пяти пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге. Маслихат Алматы

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения продолжается финансирование программы занятости. Планируется выделить предусмотренные средства на социальные рабочие места для лиц с особыми потребностями.

Для непрерывного функционирования семи центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования на сумму 128,5 млн. тенге.

В рамках Государственной программы «Нұрлы жер» увеличено финансирование с 1 млн до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматривается 500 млн тенге.

В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В текущем году планируется завершить строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. Для большего охвата физической культурой и спортом детей Турксибского района начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона «Авиатор».

В целях обеспечения водоснабжением 24 тысяч жителей планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне Думан на общую сумму 320 млн тенге. Маслихат Алматы

Средства, ранее запланированные на средний ремонт проспекта Аль-Фараби (от ВОАД до ул. Саина), будут направлены на ремонт и строительство дорог в мкр. Тастыбулак протяженностью 8,6 км, в мкр. 14 протяженностью 15,6 км и ул. Утемисулы в мкр. Шанырак-1 протяженностью 3,9 км.

Анастасия Стативкина
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