Бюджет Алматы увеличат — на что пойдут средства

Уточнение бюджета будет проводиться за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге.

Данные средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов. Аким Алматы Ерболат Досаев

Зарегистрирована 1201 заявка пострадавших во время трагических январских событий предпринимателей, ущерб возмещен 1009 субъектам бизнеса на сумму 3,774 млрд. Для ускорения и упрощения выплат до 10 млн тенге по всем видам ущерба (недвижимое и движимое имущество, оборудование) по инициативе акимата правительством страны внесены изменения в правила возмещения имущественного вреда. Сокращен срок рассмотрения заявок от месяца до двух недель. По оценкам акимата Алматы, с учетом этих изменений охват выплат к 10 марта 2022 года достигнет 90%.

В целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса.

На региональную программу «Almaty Business» из средств местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе «1 к 1».

Общая сумма достигнет 10 млрд тенге. За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь, на территории районов с низкой деловой активностью. Это Алатауский, Наурызбайский, Жетысуский и Турксибский районы. Ставка в этих районах составит 5%, а в остальных – 7%. Маслихат Алматы

В рамках Года детей в государственных школах с 1 сентября 2022 года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца).

Новость по теме В Алматы учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

Для расширения доступа детей к спортивным секциям будет увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге – до 3,2 млрд тенге.

В целях снижения дефицита ученических мест будет продолжено строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 будут введены в текущем году (на 14 245 ученических мест). На завершение строительства пяти пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге. Маслихат Алматы

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения продолжается финансирование программы занятости. Планируется выделить предусмотренные средства на социальные рабочие места для лиц с особыми потребностями.

Для непрерывного функционирования семи центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования на сумму 128,5 млн. тенге.

В рамках Государственной программы «Нұрлы жер» увеличено финансирование с 1 млн до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматривается 500 млн тенге.

В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В текущем году планируется завершить строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. Для большего охвата физической культурой и спортом детей Турксибского района начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона «Авиатор».

В целях обеспечения водоснабжением 24 тысяч жителей планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне Думан на общую сумму 320 млн тенге. Маслихат Алматы

Средства, ранее запланированные на средний ремонт проспекта Аль-Фараби (от ВОАД до ул. Саина), будут направлены на ремонт и строительство дорог в мкр. Тастыбулак протяженностью 8,6 км, в мкр. 14 протяженностью 15,6 км и ул. Утемисулы в мкр. Шанырак-1 протяженностью 3,9 км.