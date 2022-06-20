Бюджет Алматы на 2022 год: в акимате рассказали о корректировках

С участием акима Ерболата Досаева состоялась XXII сессия маслихата по уточнению местного бюджета на 2022 год. Корректировки в бюджет, по данным ведомства, в первую очередь направлены на реализацию социальных приоритетов с учетом обращений и пожеланий жителей города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата уточнили, что в новом учебном году планируется открытие трех новых школ в мкр. Калкаман (1800 учебных мест), мкр. Саялы (1800 мест) и мкр. Томирис (1500 мест).

Для содержания данных учебных заведений, в том числе для оплаты труда учителей до конца года, выделяется 308 млн тенге.

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Также в целях снижения дефицита ученических мест до конца текущего года завершится строительство пяти школ на 7500 мест в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах.

Из местного бюджета предусмотрены средства на дополнительные расходы, такие как затраты на заработную плату учителям за вечернее обучение, ученые степени, наставничество, дошкольное обучение и др. В целях исполнения поручения президента для дальнейшей реализации программы Art Sport в Алматы планируется выделение 4,5 млрд тенге до 1 сентября текущего года. Пресс-служба акимата Алматы

В целях оказания расширенной медицинской помощи предусмотрены средства на строительство четырех семейно-врачебных амбулаторий в Турксибском, Алатауском, Жетысуском районах. Продолжается строительство приемного отделения с операционным блоком Центра детской неотложной медпомощи.

Кроме того, завершается расширение котельной с увеличением мощностей теплоснабжения для 100 тыс. жителей Наурызбайского района. В целях реализации государственной программы «Нұрлы жер» предусматривается приобретение жилья для работающей молодежи (1050 квартир).

Наряду с этим предусмотрены конкретные меры по дальнейшему развитию инженерных сетей, дорожной и транспортной инфраструктуры. С целью решения проблем подтопления улиц города предусмотрены средства для восстановления арычной сети. Для развития системы общественного транспорта города будут приобретены 50 новых троллейбусов. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве также отметили, что планируется дополнительно охватить бесплатными перевозками (инватакси) людей с особыми потребностями и увеличить количество авто вдвое – с 46 до 100 машин.

В целях поддержки отдельных категорий граждан маслихатом одобрен дополнительный гарантированный объем бесплатной медицинской помощи по 18 нозологиям в сумме более 1 млрд тенге. На основании проекта предусмотрена помощь лекарственными средствами жителям Алматы с редкими заболеваниями.

Помимо этого, на сессии депутаты приняли новый план реализации градостроительных регламентов застройки.

Целями и задачами внесения изменений и дополнений являются:

сбалансированное и правовое регулирование процесса устойчивого развития территории города с учетом местных особенностей;

формирование комплексного и системного подхода к созданию и развитию качественной городской среды, соответствующей реальным и необходимым потребностям жителей;

обеспечение установления зон особого архитектурного, градостроительного и строительного регулирования;

введение стандартов, рекомендаций и требований к рациональному и безопасному использованию и последующей эксплуатации территории.

В связи с этим будет запрещено строительство любых зданий на склонах холмов и предгорьях выше ВОАД, проспекта аль-Фараби, улицы Саина и Жандосова до границы города при крутизне склона выше 15 градусов, также вводится запрет на разделение земельных участков для сельскохозяйственного назначения, вносится регламент прохождения общественного обсуждения и получения положительного заключения градостроительного совета при строительстве жилья выше пяти этажей. Пресс-служба акимата Алматы

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Все это, как заключили в ведомстве, позволит остановить переуплотнение предгорных территорий, хаотичную застройку, сохранит естественный ландшафт, а также снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, улучшит экологическое состояние и обеспечит уже застроенную территорию необходимой социальной инфраструктурой с учетом нормативной потребности.