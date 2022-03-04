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Законодательство РК
12:33 04.03.2022

Из Украины выехали 23 казахстанские фуры – МИИР РК

Дорога, фура Фото: Zakon.kz
По состоянию на 4 марта при содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, еще 7 грузовиков находятся на границе с Польшей.

На территории Украины (преимущественно в центральном и восточном регионах) пока еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается. МИИР РК

На базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.

По возникающим вопросам можно обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0 800; +7 (7172) 98-35-35. Также можно написать в WhatsApp на номер + 7 708 088 0 800.

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