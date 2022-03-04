Из Украины выехали 23 казахстанские фуры – МИИР РК

По информации пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, еще 7 грузовиков находятся на границе с Польшей.

На территории Украины (преимущественно в центральном и восточном регионах) пока еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается. МИИР РК

На базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.

По возникающим вопросам можно обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0 800; +7 (7172) 98-35-35. Также можно написать в WhatsApp на номер + 7 708 088 0 800.