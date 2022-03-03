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Законодательство РК
10:52 03.03.2022

Создан оперативный штаб в сфере транспорта и логистики – МИИР РК

дорога, машины Фото: Zakon.kz
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере транспорта и логистики, передает Zakon.kz.

Штаб возглавил министр Каирбек Ускенбаев.

В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией и возникающими проблемами в области международных транспортных перевозок в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Пресс-служба МИИР РК

Как сообщили в ведомстве, оперативный штаб создан для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

В этой связи на базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия.

По возникающим вопросам просим обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0800; +7 (7172) 98-35-35.

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