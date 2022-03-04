Несколько управлений акимата Алматы хотят переименовать

В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать Управление социального благосостояния путем выделения из него Управления трудовой инспекции, – заявил Нурпеисов.

Также, по его словам, предлагается переименование Управления креативных индустрий в Управление молодежной политики с передачей вышеуказанных функций Управления общественного развития.

При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в Управление предпринимательства и инвестиций.

Проект предполагает переименование Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в Управление энергетики и водоснабжения, Управления жилищной политики в Управление развития коммунальной инфраструктуры, Управления зеленой экономики в Управление экологии и окружающей среды, Управления комфортной городской среды в Управление строительства, Управления общественного здоровья в Управление общественного здравоохранения, – заключил руководитель аппарата акима Алматы.