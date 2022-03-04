12:50 04.03.2022
Несколько управлений акимата Алматы хотят переименовать
Фото: Zakon.kz
Предложение по переименованию управлений акимата на сессии маслихата по вопросу «Об утверждении схемы управления городом Алматы» озвучил руководитель аппарата акима Асат Нурпеисов, сообщает Zakon.kz.
В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать Управление социального благосостояния путем выделения из него Управления трудовой инспекции, – заявил Нурпеисов.
Также, по его словам, предлагается переименование Управления креативных индустрий в Управление молодежной политики с передачей вышеуказанных функций Управления общественного развития.
При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в Управление предпринимательства и инвестиций.
Проект предполагает переименование Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в Управление энергетики и водоснабжения, Управления жилищной политики в Управление развития коммунальной инфраструктуры, Управления зеленой экономики в Управление экологии и окружающей среды, Управления комфортной городской среды в Управление строительства, Управления общественного здоровья в Управление общественного здравоохранения, – заключил руководитель аппарата акима Алматы.
https://www.zakon.kz/6008520-biudzhet-almaty-uvelichat.html
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