Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:50 04.03.2022

Несколько управлений акимата Алматы хотят переименовать

переименований управлений акимата Фото: Zakon.kz
Предложение по переименованию управлений акимата на сессии маслихата по вопросу «Об утверждении схемы управления городом Алматы» озвучил руководитель аппарата акима Асат Нурпеисов, сообщает Zakon.kz.
В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением в организациях трудового законодательства, защиты прав и свобод работников, включая право на безопасные условия труда, предлагается реорганизовать Управление социального благосостояния путем выделения из него Управления трудовой инспекции, – заявил Нурпеисов.

Также, по его словам, предлагается переименование Управления креативных индустрий в Управление молодежной политики с передачей вышеуказанных функций Управления общественного развития.

При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в Управление предпринимательства и инвестиций.

Проект предполагает переименование Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в Управление энергетики и водоснабжения, Управления жилищной политики в Управление развития коммунальной инфраструктуры, Управления зеленой экономики в Управление экологии и окружающей среды, Управления комфортной городской среды в Управление строительства, Управления общественного здоровья в Управление общественного здравоохранения, – заключил руководитель аппарата акима Алматы.

Анастасия Московчук
Алматы
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
В обменниках доллары продают по 505 тенге
03.03.2022
Разработаны поправки в законодательство по вопросам службы в резерве
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все