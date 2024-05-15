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Несколько улиц Алматы получат названия и будут переименованы

Несколько улиц Алматы планируют наименовать и переименовать, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 08:55 Фото: Zakon.kz
Разработан проект совместного постановления акимата и решения маслихата города Алматы о переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с проектом планируется:

Переименовать следующие улицы города Алматы:

  • часть проспекта Юрия Гагарина (от улицы К. Тимирязева до проспекта аль-Фараби) Бостандыкского района – на проспект Ермека Серкебаева;
  • улицу Юбилейную Ауэзовского района – на улицу Владимира Толоконникова.

Присвоить наименования улицам города Алматы:

  • безымянной улице микрорайона "Жас қанат" Турксибского района – улица Ескендіра Хасанғалиева;
  • безымянной улице Бостандыкского района – улица Юрия Померанцева.

В пояснительной записке говорится, что поступили соответствующие обращения о присвоении улицам города Алматы имен известных деятелей искусства Казахстана.

С учетом мнения населения данный вопрос вносится на рассмотрение сессии маслихата города Алматы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.

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