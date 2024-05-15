Несколько улиц Алматы получат названия и будут переименованы
Фото: Zakon.kz
Разработан проект совместного постановления акимата и решения маслихата города Алматы о переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с проектом планируется:
Переименовать следующие улицы города Алматы:
- часть проспекта Юрия Гагарина (от улицы К. Тимирязева до проспекта аль-Фараби) Бостандыкского района – на проспект Ермека Серкебаева;
- улицу Юбилейную Ауэзовского района – на улицу Владимира Толоконникова.
Присвоить наименования улицам города Алматы:
- безымянной улице микрорайона "Жас қанат" Турксибского района – улица Ескендіра Хасанғалиева;
- безымянной улице Бостандыкского района – улица Юрия Померанцева.
В пояснительной записке говорится, что поступили соответствующие обращения о присвоении улицам города Алматы имен известных деятелей искусства Казахстана.
С учетом мнения населения данный вопрос вносится на рассмотрение сессии маслихата города Алматы.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.
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