Несколько улиц Алматы получат названия и будут переименованы

Разработан проект совместного постановления акимата и решения маслихата города Алматы о переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с проектом планируется:

Переименовать следующие улицы города Алматы:

часть проспекта Юрия Гагарина (от улицы К. Тимирязева до проспекта аль-Фараби) Бостандыкского района – на проспект Ермека Серкебаева;

улицу Юбилейную Ауэзовского района – на улицу Владимира Толоконникова.

Присвоить наименования улицам города Алматы:

безымянной улице микрорайона "Жас қанат" Турксибского района – улица Ескендіра Хасанғалиева;

безымянной улице Бостандыкского района – улица Юрия Померанцева.

В пояснительной записке говорится, что поступили соответствующие обращения о присвоении улицам города Алматы имен известных деятелей искусства Казахстана.

С учетом мнения населения данный вопрос вносится на рассмотрение сессии маслихата города Алматы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 мая 2024 года.