В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины
К настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР), которые установили, что здание резиденции «ограниченно пригодно к эксплуатации». Из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари.Пресс-служба Управления делами президента РК
В ведомстве отметили, что «на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам».
Потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления.Пресс-служба УДП РК
По мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.
Снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством Республики Казахстан в отношении объектов такого статуса.Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
Фото: Пресс-служба УДП РК
16 февраля в Управлении делами президента РК сообщили, что резиденцию президента в Алматы планируется восстановить до конца 2022 года.
2 марта пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что по решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы будет снесена, и на ее месте будет разбит сквер для горожан.
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