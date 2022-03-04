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Законодательство РК
13:48 04.03.2022

В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп Фото: Пресс-служба УДП РК
В Управлении делами президента РК назвали причины сноса разгромленного и сожженного во время трагических событий января здания резиденции президента в Алматы, передает Zakon.kz.
К настоящему моменту получено окончательное заключение экспертов Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИИР), которые установили, что здание резиденции «ограниченно пригодно к эксплуатации». Из-за пожара и предельно высокой температуры повреждены металлические элементы, которые являются основой всех несущих конструкций и кровли. В сохранившихся фрагментах здания невозможно полностью устранить запах гари.Пресс-служба Управления делами президента РК

В ведомстве отметили, что «на сегодняшний день часть конструктивных элементов объекта не соответствует действующим строительным нормам и правилам».

Потребуются огромные капитальные вложения для восстановления основных конструкций здания и его сейсмоусиления.Пресс-служба УДП РК

По мнению экспертов, переоборудование здания резиденции и его активная эксплуатация также не являются безопасными.

Снос памятника истории республиканского значения будет произведен с соблюдением всех процедур, требуемых законодательством Республики Казахстан в отношении объектов такого статуса.Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

алматы, резиденция президента, снос, причины, удп

Фото: Пресс-служба УДП РК

Фотографии сделаны 10 января и 16 февраля.

16 февраля в Управлении делами президента РК сообщили, что резиденцию президента в Алматы планируется восстановить до конца 2022 года.

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Резиденцию президента в Алматы планируют восстановить до конца года

2 марта пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что по решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в Алматы будет снесена, и на ее месте будет разбит сквер для горожан.

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