Инвестировать в золото казахстанцам рекомендует экономист

Воспользоваться традиционным защитным активом сбережений советует экономист Галымжан Айтказин. Он отметил, что с началом реализации геополитического риска в мире курс тенге к доллару столкнулся с колоссальным давлением. По его мнению, населению вместо скупки долларов следует обратить внимание на альтернативные и более привлекательные варианты сохранения своих сбережений.

Речь пойдет о покупке физических золотых слитков и инвестиционных монет Нацбанка РК. Во-первых, мы на канале ежемесячно пишем про продажи золота населению и не без причины. Золото является традиционным защитным активом, который, как правило, используется временами как хедж против роста инфляции и ослабления обменного курса, но является основным инструментом при геополитических рисках. Галымжан Айтказин

Эксперт подчеркнул, что, инвестируя в золото, можно не только сберечь свои деньги в твердой валюте, но и выиграть от прироста его стоимости в валюте.

К примеру, за весь 2021 год население купило у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов мерных слитков золота общим весом в 1,1 т (в долларовом эквиваленте на сумму около 70 млн долларов, или 30 млрд тенге), что на 24% больше, чем в 2020 году. К слову, долларовая стоимость золота с начала года выросла на 7,38%. Галымжан Айтказин

Он напомнил, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала действия программы население купило золотых слитков общим весом 2,78 т. Купить золото можно практически в любом банке, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Во-вторых, еще одним из доступных вариантов для сохранения своих сбережений является покупка инвестиционных монет Нацбанка РК. Инвестиционные монеты изготавливаются из драгоценных металлов (золото и серебро) высшей пробы и предназначены для сохранения и приумножения средств. Их доходность зависит от стоимости и веса металла, из которого сделана монета. Галымжан Айтказин

Эксперт отметил, что стоимость альтернативных вариантов защиты своих сбережений не только уже номинирована в валюте, но и демонстрирует рост в текущих условиях.