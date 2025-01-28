Ляйсан Утяшева рассказала о своей несбыточной мечте

27 января экс-гимнастка в своем Telegram-канале поделилась, что ее детской мечте теперь уже не суждено сбыться, сообщает Zakon.kz.

Со слов Ляйсан, она со слезами на глазах посмотрела интервью Ирины Александровны Винер Надежде Стрелец, в котором тренер вспомнила путь гимнастки. Оказалось, что выступление на Олимпиаде было заветной мечтой гимнастки. С детской наивностью она загадывала ее Деду Морозу и записывала на доске желаний.

"Да, судьба… Увы… После того, как закончила спорт, было очень больно… Обидно…" – поделилась воспоминаниями бывшая спортсменка.

Она поблагодарила Ирину Александровну Винер за разрушение стереотипа, будто спортсменов любят только за медали.

"Не так страшно упасть, как страшно не подняться!! Этот шрам на ноге после операций до сих пор, как напоминание…" – эмоционально резюмировала свои эмоциональные переживания Утяшева.

Подписчики нынешней телеведущей принялись поддерживать ее в комментариях. Многие пришли к выводу, что Ляйсан зато состоялась как мать и ей очень повезло с супругом Павлом Волей.

Фото: Instagram/tnt_online

Недавно Утяшева постригла свои привычные длинные волосы и представила подписчикам лунный календарь стрижек.