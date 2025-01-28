#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Спорт

Ляйсан Утяшева рассказала о своей несбыточной мечте

Гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 04:54 Фото: Instagram/liasanutiasheva
27 января экс-гимнастка в своем Telegram-канале поделилась, что ее детской мечте теперь уже не суждено сбыться, сообщает Zakon.kz.

Со слов Ляйсан, она со слезами на глазах посмотрела интервью Ирины Александровны Винер Надежде Стрелец, в котором тренер вспомнила путь гимнастки. Оказалось, что выступление на Олимпиаде было заветной мечтой гимнастки. С детской наивностью она загадывала ее Деду Морозу и записывала на доске желаний.

"Да, судьба… Увы… После того, как закончила спорт, было очень больно… Обидно…" – поделилась воспоминаниями бывшая спортсменка.

Она поблагодарила Ирину Александровну Винер за разрушение стереотипа, будто спортсменов любят только за медали.

"Не так страшно упасть, как страшно не подняться!! Этот шрам на ноге после операций до сих пор, как напоминание…" – эмоционально резюмировала свои эмоциональные переживания Утяшева.

Подписчики нынешней телеведущей принялись поддерживать ее в комментариях. Многие пришли к выводу, что Ляйсан зато состоялась как мать и ей очень повезло с супругом Павлом Волей.

Фото: Instagram/tnt_online

Недавно Утяшева постригла свои привычные длинные волосы и представила подписчикам лунный календарь стрижек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Футболист "Атлетика" дал отпор грабителям своего дома
Спорт
02:40, 29 января 2025
Футболист "Атлетика" дал отпор грабителям своего дома
Узбекистанский шахматист отказался пожать руку женщине-сопернице и проиграл
Спорт
17:49, 28 января 2025
Узбекистанский шахматист отказался пожать руку женщине-сопернице и проиграл
На американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота
Спорт
16:12, 28 января 2025
На американском турнире по легкой атлетике зритель погиб от удара молота
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: