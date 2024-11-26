Перед саммитом ОДКБ на улицах Астаны появилась военная техника

В преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, который начнется 28 ноября, на улицах столицы замечена колонна военной техники, сообщает Zakon.kz.

Кадры 26 ноября распространяются в Сети.

Ранее Служба государственной охраны предупреждала жителей столицы о том, что 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.

Также в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 26 ноября 2024 года проинформировали об изменении формата обучения в некоторых вузах Астаны в связи с проведением саммита.

Вместе с тем, 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова). Также в этот день временно меняются схемы движения некоторых маршрутов.

