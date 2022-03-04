17:11 04.03.2022
Криптовалюту на $2,5 млн незаконно добыла майнинговая ферма в Нур-Султане
Фото: unsplash
Еще одну майнинговую ферму обнаружили в Нур-Султане. Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ ферма выявлена на территории промышленной зоны, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга (ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+) в количестве 1170 единиц. В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что досудебное расследование начато по ст. 214 ч. 1 УК РК («Незаконное предпринимательство»).