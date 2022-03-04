Криптовалюту на $2,5 млн незаконно добыла майнинговая ферма в Нур-Султане

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга (ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+) в количестве 1170 единиц. В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что досудебное расследование начато по ст. 214 ч. 1 УК РК («Незаконное предпринимательство»).