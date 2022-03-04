Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:11 04.03.2022

Криптовалюту на $2,5 млн незаконно добыла майнинговая ферма в Нур-Султане

нур-султан, майнинговая ферма, афм Фото: unsplash
Еще одну майнинговую ферму обнаружили в Нур-Султане. Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ ферма выявлена на территории промышленной зоны, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга (ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+) в количестве 1170 единиц. В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что досудебное расследование начато по ст. 214 ч. 1 УК РК («Незаконное предпринимательство»).

Новость по теме

237 тысяч долларов криптовалюты обналичила майнинговая ферма в Нур-Султане

Динара Халдарова
АФМ РК Нур-Султан
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
СМИ: Состояние Жириновского ухудшилось
03.03.2022
Начался второй раунд переговоров Украины и России
03.03.2022
Что известно о поддержке казахстанских спортсменов на Паралимпиаде в Пекине
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все