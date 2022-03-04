Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 5 марта

Циклон из районов Каспийского моря вызовет неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана: пройдут осадки, преимущественно дождь, на западе, северо-западе, в горных районах Южного Казахстана временами сильные осадки, на юге страны – с грозой. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, на северо-западе и востоке – низовая метель. РГП «Казгидромет»

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, днем на севере и в горных районах порывы до 23-28 м/с, на горных перевалах – до 30 м/с и более.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, в горных районах – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, востоке и в центре порывы до 23-28 м/с, ночью в Мангистауской области временами порывы до 30 м/с и более.

В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

На востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на севере, западе, юге – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере – низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, днем на юге – до 25 м/с.

На западе и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман, на востоке, юге – низовая метель, на юге – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части порывы до 15-20 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью и утром на юге – туман, днем – усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе порывы до 25 м/с.

На юго-западе Павлодарской области ожидается туман, днем на западе – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на западе, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, ночью в центре – низовая метель, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

Новость по теме Дождливая погода ждет алматинцев

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 марта.