«Чужой», «Оно», «Треугольник» – самые страшные фильмы ужасов

Первые фильмы, которые можно отнести к жанру ужасов, появились еще в конце 1890-х. С тех пор мировой кинематограф выпускает хоррор фильмы пачками. Несмотря на кровавые и страшные картины, этот жанр пользуется популярностью у зрителей и даже имеет преданных фанатов. ТОП-5 самых страшных фильмов по версии ivi.ru.

«Чужой». Фильм Ридли Скотта об иноземных тварях, в ловушку которых попадают главные герои. Эти существа имеют способность к регенерации, чудовищный облик и постоянный неутомимый голод. Семеро членов космического экипажа ведут борьбу с иноземной формой жизни на планете LV-426.

«Треугольник». Сюжет фильма крутится вокруг матери-одиночки Джесс, которая отправляется в круиз. Когда во время шторма яхта терпит крушение, героев подбирает лайнер. Но на нем нет ни единой живой души. Кто управляет кораблем и куда он направляется – неизвестно. Тем временем кто-то молча наблюдает за героями и решает убить их все по очереди.

«Оно». Фильм Дэвида Роберта Митчелла рассказывает о девушке по имени Джей, которую заразил проклятием ее парень. Джей преследует существо, которое могут видеть лишь зараженные. Девушку начинают мучать видения, а монстр не успокоится, пока не убьет ее. С помощью друзей Джей пытается избавиться от проклятия и избежать страшной смерти.

«Окулус». Родителей Тима и Кейли убил призрак, обитающий в зеркале. После смерти родителей Кейли отдают в приемную семью, а Тима помещают в психиатрическую лечебницу. После всего пережитого брат и сестра воссоединяются спустя 11 лет и собираются отомстить чудовищу, убившему их родителей.