Максима Галкина начали сравнивать с Филиппом Киркоровым
Фото: Instagram/maxgalkinru
Супруг российской певицы Аллы Пугачёвой опубликовал новое видео в личном блоге – первый пост юмориста в 2026 году, сообщает Zakon.kz.
В ролике артист приглашает зрителей на свои концерты, приуроченные к 50-летию.
Поклонники не сразу смогли узнать пародиста: он сменил имидж и отрастил бороду. Некоторые считают, что артист стал похож на бывшего супруга Пугачёвой – Филиппа Киркорова.
Другие нашли в нем черты Тимати. Единственное, на чем сошлись фолловеры Галкина: с бородой его еще никогда не видели:
- Ну невозможно стильный, Максим;
- В смысле 50? По моему ощущению где-то около 35-40;
- С бородой шикарен!
Ранее сообщалось, что 37-летний муж 56-летней Татьяны Булановой влез в миллионные долги.
