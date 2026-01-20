Максима Галкина начали сравнивать с Филиппом Киркоровым

Супруг российской певицы Аллы Пугачёвой опубликовал новое видео в личном блоге – первый пост юмориста в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В ролике артист приглашает зрителей на свои концерты, приуроченные к 50-летию.

Поклонники не сразу смогли узнать пародиста: он сменил имидж и отрастил бороду. Некоторые считают, что артист стал похож на бывшего супруга Пугачёвой – Филиппа Киркорова.

Другие нашли в нем черты Тимати. Единственное, на чем сошлись фолловеры Галкина: с бородой его еще никогда не видели:

Ну невозможно стильный, Максим;

В смысле 50? По моему ощущению где-то около 35-40;

С бородой шикарен!



