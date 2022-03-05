Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:29 05.03.2022

Ким Кардашьян официально сменила фамилию

американская звезда Фото: instagram/kimkardashian
Американская телезвезда и предпринимательница не стала сохранять фамилию бывшего мужа и после развода с Канье Уэстом избавилась от его фамилии в своем паспорте, передает Zakon.kz.

Кроме того, Ким Кардашьян удалила фамилию Уэст со своих официальных страниц в соцсетях, в том числе из аккаунта в Instagram.

Как пишет Page Six, знаменитость не согласилась сохранить фамилию бывшего мужа во время бракоразводного процесса, который завершился 3 марта.

На бракоразводном заседании Кардашьян присутствовала онлайн, а ее бывший муж в суде не появился. При участии на слушании адвоката Лауры Вэссер американская телезвезда рассказала судье о подробностях замужества с 44-летним рэпером-миллиардером и на предложение о сохранении отношений с помощью работы психологов ответила отказом.

Отмечается, что в завершении заседания судья приняла иск Кардашьян о досрочном разводе с Уэстом.

Примечательно, что 41-летняя Кардашьян сразу после объявления о разводе заявляла, что смены фамилии не планирует. С Канье Уэстом они поженились в 2014 году. У пары родилось четверо детей – Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт. У всех фамилия отца.

Оксана Житникова
Интересное
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
Ливень и сильный ветер ожидаются в Казахстане
04.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе
04.03.2022
Колонна военной техники на трассе Алматы – Капшагай напугала казахстанцев
04.03.2022
Токаев провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все