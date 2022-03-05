Ким Кардашьян официально сменила фамилию

Кроме того, Ким Кардашьян удалила фамилию Уэст со своих официальных страниц в соцсетях, в том числе из аккаунта в Instagram.

Как пишет Page Six, знаменитость не согласилась сохранить фамилию бывшего мужа во время бракоразводного процесса, который завершился 3 марта.

На бракоразводном заседании Кардашьян присутствовала онлайн, а ее бывший муж в суде не появился. При участии на слушании адвоката Лауры Вэссер американская телезвезда рассказала судье о подробностях замужества с 44-летним рэпером-миллиардером и на предложение о сохранении отношений с помощью работы психологов ответила отказом.

Отмечается, что в завершении заседания судья приняла иск Кардашьян о досрочном разводе с Уэстом.

Примечательно, что 41-летняя Кардашьян сразу после объявления о разводе заявляла, что смены фамилии не планирует. С Канье Уэстом они поженились в 2014 году. У пары родилось четверо детей – Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт. У всех фамилия отца.