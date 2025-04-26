Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст заявил о своем желании иметь общих детей с телезвездой и предпринимательницей Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.

На это высказывание музыканта в прямом эфире на платформе Twitch обратило внимание издание Daily Mail.

Во время трансляции, которая длилась всего семь минут до блокировки, 47-летний Уэст напомнил, что его бывшая супруга Ким Кардашьян начинала карьеру в качестве помощницы Хилтон.

"Ким работала у Пэрис Хилтон. Мне следовало иметь детей с Пэрис, а не с Ким! Представьте, сколько бы у меня было отелей, если бы у нас были общие дети. Подумайте об этом", – сказал рэпер.

Ранее Канье Уэст в беседе с подкастером DJ Akademiks заявил о том, что жалеет о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

