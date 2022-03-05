КГД отзовет ошибочные уведомления и извещения

Как пояснили в Комитете госдоходов, цель контроля — выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, то есть правомерное отнесение на вычеты расходов, связанное с получением дохода (себестоимость товара).

Во время автоматизированного запуска камерального контроля по техническому сбою из-за высокой нагрузки на серверные мощности ряд уведомлений и извещений были сформированы некорректно. Комитет госдоходов МФ РК

Сейчас комитетом проводится работа по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов.