16:49 05.03.2022
КГД отзовет ошибочные уведомления и извещения
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По информации КГД, в конце 2021 года в пилотном режиме произведен автоматизированный запуск камерального контроля за 2018 год по фактам занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ.
Как пояснили в Комитете госдоходов, цель контроля — выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, то есть правомерное отнесение на вычеты расходов, связанное с получением дохода (себестоимость товара).
Во время автоматизированного запуска камерального контроля по техническому сбою из-за высокой нагрузки на серверные мощности ряд уведомлений и извещений были сформированы некорректно.Комитет госдоходов МФ РК
Сейчас комитетом проводится работа по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов.