Ликвидировать юридическое лицо можно будет в автоматизированном режиме

Подписан совместный приказ министра юстиции и МЦРИАП от 16 февраля 2024 года "О реализации пилотного проекта по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме", сообщает Zakon.kz.

До 1 июля 2025 года во всех областях, городах республиканского значения и столице запустят пилотный проект по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме.

Также утвержден порядок реализации пилотного проекта.

В рамках проекта прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации.

Организация, принявшая решение о прекращении деятельности, должна опубликовать информацию о ликвидации юридического лица, и затем подать заявление о прекращении деятельности с прикрепленным промежуточным ликвидационным балансом посредством веб-портала "Электронного правительства".

Документы поступят в интегрированную систему налогового администрирования для проведения проверок, предусмотренных Налоговым кодексом.

Затем в случае положительного решения по итогам проверок формируется приказ о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, либо об отказе в регистрации, который направляется в "Личный кабинет" организации.

Оплата за госрегистрацию прекращения деятельности юридического лица осуществляется через платежный шлюз "Электронного правительства".

В проекте также предусматривается порядок обжалования результата. Поступившая жалоба рассматривается в течение 5 пяти после ее регистрации.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2024 года.

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