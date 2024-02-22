Ликвидировать юридическое лицо можно будет в автоматизированном режиме
До 1 июля 2025 года во всех областях, городах республиканского значения и столице запустят пилотный проект по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме.
Также утвержден порядок реализации пилотного проекта.
В рамках проекта прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации.
Организация, принявшая решение о прекращении деятельности, должна опубликовать информацию о ликвидации юридического лица, и затем подать заявление о прекращении деятельности с прикрепленным промежуточным ликвидационным балансом посредством веб-портала "Электронного правительства".
Документы поступят в интегрированную систему налогового администрирования для проведения проверок, предусмотренных Налоговым кодексом.
Затем в случае положительного решения по итогам проверок формируется приказ о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, либо об отказе в регистрации, который направляется в "Личный кабинет" организации.
Оплата за госрегистрацию прекращения деятельности юридического лица осуществляется через платежный шлюз "Электронного правительства".
В проекте также предусматривается порядок обжалования результата. Поступившая жалоба рассматривается в течение 5 пяти после ее регистрации.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2024 года.
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