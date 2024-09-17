КГД проводит камеральный контроль по занижению доходов в декларациях по КПН

Комитет государственных доходов МФ РК в начале сентября 2024 года запустил уведомления камерального контроля по занижению доходов в декларациях по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) за 2021-2023 годы, сообщает Zakon.kz.

"Уведомления составлены на основе выявленных несоответствий между суммами, указанными в совокупном годовом доходе (СГД), и поступлениями денежных средств из-за рубежа, выявленными в ходе валютного контроля", – сообщили в комитете.

Там напомнили, что согласно Налоговому кодексу Казахстана, все доходы резидентов, полученные как на территории страны, так и за ее пределами, должны быть включены в совокупный годовой доход.

В анализе учитывались только те поступления, которые подлежат включению в СГД.

К ним относятся платежи за товары, услуги, аренду техники (лизинг) и аналогичные операции.

При этом были исключены платежи, не подлежащие налогообложению, такие как возвраты денежных средств, безвозмездные переводы и гарантийные взносы.

В КГД отмечают, что уведомления о возможных расхождениях направлены на то, чтобы привлечь внимание налогоплательщиков на возможные несоответствия, и не являются окончательными выводами.

"Налогоплательщики имеют право предоставить свои пояснения и доказательства для разрешения данных вопросов, а в случае подтверждения нарушений – дополнительную отчетность для устранения выявленных расхождений", – отметили в ведомстве.

В КГД также заметили: если у налогоплательщика возникнут вопросы или сложности с получением полной и доступной информации, он может обратиться не только в Управление государственных доходов (УГД) по месту регистрации, но и в КГД для получения разъяснений и помощи через официальную страницу Instagram press_kyzmet либо по номеру Единого контакт-центра 1414 (добавочный номер 3).

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