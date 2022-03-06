Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке мира в Катаре

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, успеха спортсмен добился в упражнениях на брусьях. Он набрал 14.566 очка, что позволило ему занять вторую строчку итогового протокола.

Первым стал украинский спортсмен Илья Ковтун, «бронзу» оформил Иван Куляк из России.

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