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08:16 06.03.2022

Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке мира в Катаре

гимнаст Фото: olympic.kz
В городе Доха проходил этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими смог отметиться серебряной медалью на важном старте, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, успеха спортсмен добился в упражнениях на брусьях. Он набрал 14.566 очка, что позволило ему занять вторую строчку итогового протокола.

Первым стал украинский спортсмен Илья Ковтун, «бронзу» оформил Иван Куляк из России.

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