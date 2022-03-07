Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака — истинные леди
Астрологи рассказали «Пятому каналу», какими неповторимыми чертами могут похвастаться представительницы каждого знака зодиака.
Телец. Представительницы этого знака зодиака привлекают окружающих не только яркой внешностью, но и внутренней энергией и обаянием.
Женственные, страстные и утонченные, Женщины-Тельцы способны покорить любого мужчину буквально с первого взгляда.
Овен. Родившиеся под покровительством этого знака женщины производят впечатление дерзких и напористых особ.
Однако не спешите расстраиваться — это всего лишь видимость, поскольку по натуре Овны очень женственные, нежные и очаровательные.
Рак. Женщина-Рак носит маску истинных леди, кажется, еще с детства, с ними любой мужчина способен почувствовать себя настоящим джентльменом.
Так что не стоит удивляться, если сильный пол совершит ради вас самые невероятные поступки.
Близнецы. Представительницы этого знака зодиака являются непоседливыми и нестандартными.
Они всегда готовы к экспериментам и самым невероятным приключениям. Так что с девушками, которые появились на свет под этим зодиакальным знаком, скучать точно не придется.
Дева. По натуре рожденные под этим знаком женщины – очень непредсказуемы: в одной жизненной ситуации они могут проявить женственность и хрупкость, в другой — смелость и независимость.
Поэтому слабые мужчины боятся женщин-Дев, а сильные, наоборот, ими восхищаются.
Лев. Женщины-Львицы действительно оправдывают свой королевский знак зодиака.
Вы — царицы Вселенной, которыми можно только восхищаться. При этом в жизни Львицы проявляют надменность и высокомерие крайне редко.
Скорпион. Рожденные под этим знаком женщины – роковые и обольстительные, способные свести с ума любого мужчину.
Звезды наделили представительниц данного знака идеальными чертами — внутренней притягательностью, сексуальностью и невероятной красотой.
Весы. Они – легкие на подъем, всегда открыты к любому общению, позитивные и милые. Женщины-Весы всегда найдут общий язык даже с незнакомцем.
Еще бы — перед нежным обаянием и умиляющим очарованием просто невозможно устоять.
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Козерог. Представительницы этого знака зодиака – упертые, целеустремленные и успешные карьеристки, и их практически нельзя усмирить.
Однако в душе они чувственные и нежные натуры, способные открыться лишь сильному мужчине.
Стрельцы. Большинство мужчин готовы строить семейную жизнь именно с рожденными под этим знаком, и это не случайно.
Представители сильного пола представляют вас верными и надежными спутницами, с которыми возможно преодолеть любые сложности.
Водолей. Женщинам-Водолеям удается привлечь окружающих каким-то волшебным, удивительным образом.
Ради достижения своих целей они готовы не только выделиться из серой толпы, но и громко заявить о себе чуть ли не на весь мир.
Рыбы. Звезды наделили представительниц этого зодиакального знака хрупкостью, беззащитностью и нежностью.
Поэтому водные знаки очень нуждаются в поддержке сильного пола. Мужчины, в свою очередь, ради женщин-Рыб способны совершить любые подвиги.
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