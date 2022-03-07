10 дней уже прошли – Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое с Хайме Мунгиа

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между мексиканцем Хайме Мунгией и казахстанцем Жанибеком Алимханулы. Начиная с 22 февраля у обоих боксеров было 10 дней, чтобы прийти к договору по условиям поединка. Дедлайн был назначен на 4 марта. Если обе стороны не договорятся, то организатор боя определится на промоутерских торгах с минимальной ставкой в размере 200 тыс. долларов.

На своей странице в Twitter казахстанец призвал промоутеров устроить ему бой с Мунгией.

10 дней уже прошли. Ждем новостей, давайте сделаем это. Казахский стиль против мексиканского стиля. Жанибек vs. Мунгия! – написал Жанибек Алимханулы.

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Новость по теме Непобежденный Мунгия готов к бою с Алимханулы и Альваресом

Титулом чемпиона мира WBO в 72,6 кг ранее владел американец Деметриус Андрадэ, который отказался проводить обязательную защиту против Жанибека Алимханулы и поднялся в другую весовую категорию.

Экс-чемпион мира WBO Хайми Мунгиа провел в среднем весе пять боев, в четырех из которых на кону был титул WBO Inter-Continental. Последний свой поединок непобежденный мексиканец провел 19 февраля, где за три раунда справился с американцем Димитриусом Баллардом.

Жанибек Алимханулы в 2021 году выходил на ринг дважды и досрочно победил экс-чемпионов мира Роба Брэнта и Хассана Энжикама.

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