Встречи акимов с населением должны работать в полную силу – эксперты

По мнению директора Экспертного института Европейского права и прав человека Марата Башимова, встречи с населением обязательно нужны, они должны работать в полную силу и особенно сейчас, когда наступил достаточно сложный период и не только у казахстанцев, но и во всем мире.

Фото: Facebook/Марат Башимов

Этому предшествовала двухлетняя пандемия, от которой наша экономическая система до сих пор толком не оправилась. Затем у нас прошли январские беспорядки, что тоже пошатнуло нашу экономику. Сейчас на нас отражаются санкции против России, предпринимаемые Западом в ходе российско-украинского конфликта, вслед за рублем упал и тенге. Конечно, все это прямо влияет на экономические показатели нашей страны и на качество жизни населения. Марат Башимов

В связи с этим, считает эксперт, представителям власти на местах необходимо очень плотно работать с населением, иметь хорошо налаженную обратную связь, быть в курсе всех событий своего региона и всего того, что происходит на вверенном им участке работы, знать настроение людей, чем они живут, о чем думают, что их особенно волнует.

А кто это будет делать, если не аким? Им даны большие полномочия и именно они должны работать с людьми, поэтому президент сделал правильный акцент. Акимы должны чаще встречаться с народом и рассказывать им о тех реформах, которые в данный момент проводятся в стране, что это даст, от кого и от чего зависит их реализация, какова политика нашего государства на данном этапе и так далее. То есть люди должны это слышать непосредственно от своего акима, а не узнавать случайно где-нибудь в соцсетях или из каких-то других источников. Это повысит доверие людей к акимам и вселит веру в решение проблем. Марат Башимов

Также аким должен интересоваться у населения, какие социальные вопросы требуют первоочередного решения, анализировать высказывания, предложения, критику со стороны граждан, отметил эксперт.

В указе главы государства подробно расписан весь механизм работы с населением, начиная от создания комиссии по сбору запросов и предложений и заканчивая проведением встреч, подведением их итогов, систематизацией проблемных вопросов, вовлечением во встречи всех заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции. Даже указано, какова при этом должна быть роль правительства. Марат Башимов

Ранее президент поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотненное строительство высотных домов вблизи жилых комплексов.

Наше общество должно модернизироваться и двигаться к новым целям, поэтому акиматы должны тесно работать не только с населением, но и с партией AMANAT и с депутатами, что позволит свести на нет коррупционные преступления и правонарушения и повысит эффективное взаимодействие и обратную связь с населением. В этом ключе указ президента имеет определенную ценность. Главное, правильно его исполнять, резюмировал Марат Башимов.

Приоритеты модернизации в Казахстане связаны с перестройкой работы общественных советов, приемных, молодежного крыла, инициированы новые проекты. Акцентируя на этом внимание, руководитель Центра социологических исследований модернизации общества Казахстанского института общественного развития Евгения Руднева выразила свое мнение.

Фото: из личного архива Евгении Рудневой

Указ президента о проведении встреч акимов с населением – еще один шаг в выстраивании диалога между властью и населением, шаг в реализации принципов «слышащего государства». Результаты ежеквартальных замеров общественного мнения в среднем за год демонстрируют низкий уровень обращения населения к местным исполнительным органам, что поднимает проблему открытости руководителя региона для диалога с гражданами. Евгения Руднева

Для повышения отдачи встречи акимов должны проводиться не у них в кабинете, а непосредственно с выездом в каждый район, в каждое село, в каждый поселок и, таким образом, должны быть охвачены буквально все слои населения, отметила Руднева.

Если раньше встречи носили отчетный характер, то сейчас, с внесением изменений, они направлены на изучение запросов и предложений населения, с предложениями конкретных механизмов решения тех или иных проблем, с указанием конкретных исполнителей. Кроме того, организация встреч возможна не только в установленные календарем сроки, но и при необходимости и по требованию населения. Евгения Руднева

Возможность встречи с представителями власти, в том числе вне календаря, очень удобна людям. Другая составляющая успеха состоит в том, что результаты встреч обязательно должны быть преданы своевременной и широкой огласке.