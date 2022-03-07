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Законодательство РК
17:12 07.03.2022

Встречи акимов с населением должны работать в полную силу – эксперты

Встречи с населением в РК Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев издал указ о проведении встреч акимов с населением. Почему по этому поводу вышло специальное поручение главы государства и насколько это важно, рассказали Zakon.kz эксперты.

По мнению директора Экспертного института Европейского права и прав человека Марата Башимова, встречи с населением обязательно нужны, они должны работать в полную силу и особенно сейчас, когда наступил достаточно сложный период и не только у казахстанцев, но и во всем мире.

Марат Башимов

Фото: Facebook/Марат Башимов

 

Этому предшествовала двухлетняя пандемия, от которой наша экономическая система до сих пор толком не оправилась. Затем у нас прошли январские беспорядки, что тоже пошатнуло нашу экономику. Сейчас на нас отражаются санкции против России, предпринимаемые Западом в ходе российско-украинского конфликта, вслед за рублем упал и тенге. Конечно, все это прямо влияет на экономические показатели нашей страны и на качество жизни населения. Марат Башимов

В связи с этим, считает эксперт, представителям власти на местах необходимо очень плотно работать с населением, иметь хорошо налаженную обратную связь, быть в курсе всех событий своего региона и всего того, что происходит на вверенном им участке работы, знать настроение людей, чем они живут, о чем думают, что их особенно волнует.

А кто это будет делать, если не аким? Им даны большие полномочия и именно они должны работать с людьми, поэтому президент сделал правильный акцент. Акимы должны чаще встречаться с народом и рассказывать им о тех реформах, которые в данный момент проводятся в стране, что это даст, от кого и от чего зависит их реализация, какова политика нашего государства на данном этапе и так далее. То есть люди должны это слышать непосредственно от своего акима, а не узнавать случайно где-нибудь в соцсетях или из каких-то других источников. Это повысит доверие людей к акимам и вселит веру в решение проблем.Марат Башимов

Также аким должен интересоваться у населения, какие социальные вопросы требуют первоочередного решения, анализировать высказывания, предложения, критику со стороны граждан, отметил эксперт.

В указе главы государства подробно расписан весь механизм работы с населением, начиная от создания комиссии по сбору запросов и предложений и заканчивая проведением встреч, подведением их итогов, систематизацией проблемных вопросов, вовлечением во встречи всех заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции. Даже указано, какова при этом должна быть роль правительства. Марат Башимов

Ранее президент поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотненное строительство высотных домов вблизи жилых комплексов.

Наше общество должно модернизироваться и двигаться к новым целям, поэтому акиматы должны тесно работать не только с населением, но и с партией AMANAT и с депутатами, что позволит свести на нет  коррупционные преступления и правонарушения и повысит эффективное взаимодействие и обратную связь с населением. В этом ключе указ президента имеет определенную ценность. Главное, правильно его исполнять, резюмировал Марат Башимов.

Приоритеты модернизации в Казахстане связаны с перестройкой работы общественных советов, приемных, молодежного крыла, инициированы новые проекты. Акцентируя на этом внимание, руководитель Центра социологических исследований модернизации общества Казахстанского института общественного развития Евгения Руднева выразила свое мнение.

Евгения Руднева

Фото: из личного архива Евгении Рудневой

Указ президента о проведении встреч акимов с населением – еще один шаг в выстраивании диалога между властью и населением, шаг в реализации принципов «слышащего государства». Результаты ежеквартальных замеров общественного мнения в среднем за год демонстрируют низкий уровень обращения населения к местным исполнительным органам, что поднимает проблему открытости руководителя региона для диалога с гражданами. Евгения Руднева

Для повышения отдачи встречи акимов должны проводиться не у них в кабинете, а непосредственно с выездом в каждый район, в каждое село, в каждый поселок и, таким образом, должны быть охвачены буквально все слои населения, отметила Руднева.

Если раньше встречи носили отчетный характер, то сейчас, с внесением изменений, они направлены на изучение запросов и предложений населения, с предложениями конкретных механизмов решения тех или иных проблем, с указанием конкретных исполнителей. Кроме того, организация встреч возможна не только в установленные календарем сроки, но и при необходимости и по требованию населения. Евгения Руднева

Возможность встречи с представителями власти, в том числе вне календаря, очень удобна людям. Другая составляющая успеха состоит в том, что результаты встреч обязательно должны быть преданы своевременной и широкой огласке.

Торгын Нурсеитова
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