16:48 07.03.2022
Российская делегация вылетела в Беларусь на переговоры с Украиной
Фото: ban.by
Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной. Самолет с представителями РФ совершил посадку в аэропорту Бреста, сообщает Zakon.kz.
Состав делегации прежний, передает РИА Новости.
Информации относительно прибытия представителей Украины пока нет, но, как сообщает агентство со ссылкой на близкого к организации встречи политолога Юрия Воскресенского, третий раунд переговоров запланирован на 15:00 мск (18:00 по времени Нур-Султана) 7 марта. Он должен пройти в том же месте, где проходил второй раунд.
Первые два раунда переговоров состоялись на территории Беларуси 28 февраля и 2 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по вопросу организации гуманитарных коридоров, чтобы по ним могли выйти мирные граждане или была доставлена гуманитарная помощь.