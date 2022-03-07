Российская делегация вылетела в Беларусь на переговоры с Украиной

Состав делегации прежний, передает РИА Новости.

Информации относительно прибытия представителей Украины пока нет, но, как сообщает агентство со ссылкой на близкого к организации встречи политолога Юрия Воскресенского, третий раунд переговоров запланирован на 15:00 мск (18:00 по времени Нур-Султана) 7 марта. Он должен пройти в том же месте, где проходил второй раунд.

Первые два раунда переговоров состоялись на территории Беларуси 28 февраля и 2 марта. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по вопросу организации гуманитарных коридоров, чтобы по ним могли выйти мирные граждане или была доставлена гуманитарная помощь.