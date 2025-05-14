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Мир

Стал известен состав делегации России для переговоров с Украиной

назван состав делегации РФ для переговоров с Украиной, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 01:21 Фото: president.gov.ua, kremlin.ru
Состав делегации России для переговоров с Украиной утвердил президент РФ Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, он подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной".

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир – помощник президента Российской Федерации (глава делегации), Галузин Михаил – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации), Костюков Игорь – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации), Фомин Александр – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что утвержден состав экспертов, в него входят: Зорин Александр – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Подобреевская Eлена – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, Полищук Алексей – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. В тот же день Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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