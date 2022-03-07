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20:11 07.03.2022

Украинская делегация прибыла на третий раунд переговоров с РФ

Переговоры с РФ Фото: Twitter/Михайло Подоляк
Делегация Украины прибыла на третий раунд переговоров с Россией в Беловежскую пущу, сообщает Zakon.kz.

Украинская делегация прилетела на двух вертолетах, они приземлились на площадку неподалеку от места, где пройдут переговоры, передает ТАСС.

Как заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, задержка украинской стороны стала «дипломатической традицией». По его словам, стороны обсудят три блока вопросов, в том числе внутриполитическое и военное урегулирование, а также международно-гуманитарные аспекты.

Также Мединский добавил, что делегация РФ готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Третий раунд консультаций пройдет там же, где и второй – в так называемом Доме охотника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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