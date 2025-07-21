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Мир

Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Турция, город, море, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 08:55 Фото: pixabay
Переговорные делегации России и Украины собираются вновь встретиться в турецком Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

По данным KP.RU, в крупнейшем городе Турции прошли предыдущие два раунда переговоров о мирном урегулировании военного конфликта в Украине.

Когда начнется третий раунд, еще неизвестно. Украинская сторона предлагала провести его на следующей неделе.

На предыдущих встречах, которые прошли 16 мая и 2 июня, делегации договорились об обменах военнопленными, а также представили друг другу меморандумы об условиях прекращения огня.

Ранее Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России, а сам Трамп сделал ряд громких политических заявлений.

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Аксинья Титова
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