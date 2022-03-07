22:54 07.03.2022
Более 200 машин скопилось на трассе в Карагандинской области
Фото: pixabay
В Сети появилась информация, что на трассе в Карагандинской области, недалеко от Темиртау, скопилось множество автомобилей, которые не могут проехать, так как их не пускают полицейские, сообщает Zakon.kz.
Люди возмущены и требуют, чтобы к ним прислушались. На запрос Zakon.kz в ДП области там ответили, что на трассе по направлению к городу Нур-Султану перед терминалом оплаты сейчас стоит более 200 транспортных средств. Дорога закрыта из-за нулевой видимости.
Из-за непогоды водителей просят не выезжать из населенных пунктов.
Сотрудниками полиции и ЧС в пункты обогрева доставляются оставшиеся в дороге. Стоит отметить, что на территории Карагандинской области не зафиксировано крупных дорожно-транспортных происшествии. Пресс-служба ДП Карагандинской области
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