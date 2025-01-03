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События

Тысяча авто скопилась на трассе в Карагандинской области из-за метели

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 21:31 Фото: pexels
3 января из-за непогоды на трассе в Карагандинской области скопилась уже тысяча автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, сейчас они выдвинулись из терминала в Темиртау в сторону Астаны. Полицейские решили разделить колонну на сотни машин.

"Смотрите за дистанцией, в том числе за боковой дистанцией. Обращайте внимание на дорогу, никуда не торопитесь, будем ехать аккуратно. Скорость будет примерно 20-30 км/час. Мы будем делить группу автомобилей по сто машин: сначала сто машин, затем патрульный автомобиль, потом еще сто машин. Главное — не обгоняйте друг друга, на пути движения есть завихрения и накаты. В колонне будет две полосы", — проинструктировал водителей первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Для сопровождения колонны задействованы шесть экипажей батальона патрульной полиции, а также спецтехника "КазАвтоЖола".

Также сообщается, что сопровождение довезет колонну до границы Акмолинской области. Там спасатели заберут машины, которые стоят на въезде в Карагандинскую область, чтобы затем также в сопровождении доставить их в пункты назначения.

Ранее МВД Казахстана сделало важное заявление

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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