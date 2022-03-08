Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работают в штатном режиме

Очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло 8 марта, сообщается на сайте главы кабмина.

По информации КГД, на сегодняшний день железнодорожные пункты пропуска «Алтынколь» и «Достық-Темиржол» на границе с Китаем функционируют в штатном режиме.

Из пяти автодорожных пунктов пропуска четыре открыты и принимают грузы. Пункт пропуска «Калжат» на сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией закрыт со стороны КНР. Стороны согласовывают точные даты возобновления деятельности «Калжат-Дулаты». Первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев

Правительство решило вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска «Нур-Жолы» из Китая в Казахстан, упорядочивается электронная очередь. При этом в два раза снижается стоимость услуг перевозки.

Премьер-министр отметил необходимость оперативного реагирования на возникающие и возможные риски.

Следующее совещание штаба состоится 9 марта.