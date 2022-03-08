Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:54 08.03.2022

Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работают в штатном режиме

Премьер-министр Казахстана Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана решило вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска «Нур-Жолы» из Китая в Казахстан, упорядочивается электронная очередь, сообщает Zakon.kz.

Очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло 8 марта, сообщается на сайте главы кабмина.

По информации КГД, на сегодняшний день железнодорожные пункты пропуска «Алтынколь» и «Достық-Темиржол» на границе с Китаем функционируют в штатном режиме.

Из пяти автодорожных пунктов пропуска четыре открыты и принимают грузы. Пункт пропуска «Калжат» на сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией закрыт со стороны КНР. Стороны согласовывают точные даты возобновления деятельности «Калжат-Дулаты».Первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев

Правительство решило вопрос перевалки грузов внутри пункта пропуска «Нур-Жолы» из Китая в Казахстан, упорядочивается электронная очередь. При этом в два раза снижается стоимость услуг перевозки.

Премьер-министр отметил необходимость оперативного реагирования на возникающие и возможные риски.

Следующее совещание штаба состоится 9 марта.

Новость по теме

Глава Минфина рассказал, как наводят порядок на границе с Китаем

Данияр Кунафин
Смаилов Алихан Казахстан
Президент Казахстана обсудил с президентом Германии ситуацию в Украине
07.03.2022
Погода на 8 марта: похолодание ожидается в Казахстане
07.03.2022
Вице-президент Турции Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом
07.03.2022
Рубль упал до исторических минимумов
07.03.2022
В Казахстане закрывается сеть кинотеатров
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все