На казахстанско-китайской границе появится новый железнодорожный пункт пропуска

Подготовлено постановление правительства "О подписании Протокола о внесении дополнения в Соглашение между Правительством РК и Правительством Китая о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу и режиме их работы", сообщает Zakon.kz.

В частности, откроют новый железнодорожный многосторонний (международный) грузовой пункт пропуска в:

Бахты в Абайской области, Урджарский район (Казахстан);

Тачэн Тачэнского округа, СУАР (Китай).

Как поясняется, проект разработан с целью дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Китаем по перевозкам грузов железнодорожным транспортом, а также увеличения транзитных перевозок грузов через территорию Республики Казахстан.

"Принятие проекта позволит повысить эффективность трансграничных железнодорожных перевозок между двумя странами и раскрытие транзитно-транспортного потенциала обеих стран", - говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.