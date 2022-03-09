Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:31 09.03.2022

Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

экс-президент США Фото: pixabay
8 марта президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Он отметил, что европейские страны могут не последовать за этим решением, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа «пользуется» Штатами в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России, сообщает РИА Новости.

Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией.Дональд Трамп

8 марта президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России.

Новость по теме

Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
08.03.2022
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде
08.03.2022
Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все