07:31 09.03.2022
Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях
Фото: pixabay
8 марта президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России. Он отметил, что европейские страны могут не последовать за этим решением, сообщает Zakon.kz.
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа «пользуется» Штатами в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России, сообщает РИА Новости.
Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией.Дональд Трамп
8 марта президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России.