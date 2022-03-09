Трамп обвинил Европу в использовании США в своих целях

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Европа «пользуется» Штатами в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России, сообщает РИА Новости.

Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюз о том, что все вместе последовали за Байденом в борьбе с Россией. Дональд Трамп

8 марта президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из России.