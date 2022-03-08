Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО

Банк России решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка.

Владимир Зеленский заявил о своем «охлаждении» по отношению к НАТО. Президент Украины отметил, что готов к переговорам с Россией по спорным вопросам, но заявил, что не приемлет ультиматумы.

Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года – министр по энергетике.

Генпрокуратура Испании решила начать доследственную проверку в связи с «действиями российской армии» в Украине.

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум.

Из десяти гумкоридоров, предложенных Украине, Киев подтвердил только один – из Сум. По нему в Полтаву эвакуированы 723 человека.

Мининфраструктуры Украины сообщило о запуске речных эвакуационных рейсов из Измаила в Румынию.

Япония заявила протест России после внесения в список недружественных стран.

Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий.

Россия стала страной с самым большим количеством санкций.

В Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза.

Всемирный банк выделит более 700 млн долларов Украине.

Глава МИД Австрии, комментируя желание Украины вступить в Евросоюз, заявил, что в ЕС должны быть осторожными и не создавать ожиданий, которых не смогут выполнить.

Цены на золото превысили 2 тыс. долларов за унцию.

ЕС будет «чертовски тяжело» заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно – исполнительный вице-президент ЕК.

Главы МИД Украины и России встретятся 10 марта в Анталье.

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа, заявил американский президент Джозеф Байден.