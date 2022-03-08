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22:31 08.03.2022

Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО

Украина Фото: president.gov.ua
Президент США Джозеф Байден заявил, что Штаты запрещают импорт энергоносителей из России. Он отметил, что союзники в Европе не смогут сейчас присоединиться к данному запрету, передает Zakon.kz.

  • Банк России решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка.

  • Владимир Зеленский заявил о своем «охлаждении» по отношению к НАТО. Президент Украины отметил, что готов к переговорам с Россией по спорным вопросам, но заявил, что не приемлет ультиматумы.

  • Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года – министр по энергетике.

  • Генпрокуратура Испании решила начать доследственную проверку в связи с «действиями российской армии» в Украине.

  • Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум.

  • Из десяти гумкоридоров, предложенных Украине, Киев подтвердил только один – из Сум. По нему в Полтаву эвакуированы 723 человека.

  • Мининфраструктуры Украины сообщило о запуске речных эвакуационных рейсов из Измаила в Румынию.

  • Япония заявила протест России после внесения в список недружественных стран.

  • Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий.

  • Россия стала страной с самым большим количеством санкций.

  • В Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза.

  • Всемирный банк выделит более 700 млн долларов Украине.

  • Глава МИД Австрии, комментируя желание Украины вступить в Евросоюз, заявил, что в ЕС должны быть осторожными и не создавать ожиданий, которых не смогут выполнить.

  • Цены на золото превысили 2 тыс. долларов за унцию.

  • ЕС будет «чертовски тяжело» заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно – исполнительный вице-президент ЕК.

  • Главы МИД Украины и России встретятся 10 марта в Анталье.

  • США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа, заявил американский президент Джозеф Байден.

  • Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 млрд долларов.

Елена Беляева
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