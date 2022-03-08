Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО
Банк России решил не возобновлять торги 9 марта на Мосбирже в секции фондового рынка.
Владимир Зеленский заявил о своем «охлаждении» по отношению к НАТО. Президент Украины отметил, что готов к переговорам с Россией по спорным вопросам, но заявил, что не приемлет ультиматумы.
Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года – министр по энергетике.
Генпрокуратура Испании решила начать доследственную проверку в связи с «действиями российской армии» в Украине.
Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум.
Из десяти гумкоридоров, предложенных Украине, Киев подтвердил только один – из Сум. По нему в Полтаву эвакуированы 723 человека.
Мининфраструктуры Украины сообщило о запуске речных эвакуационных рейсов из Измаила в Румынию.
Япония заявила протест России после внесения в список недружественных стран.
Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий.
Россия стала страной с самым большим количеством санкций.
В Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза.
Всемирный банк выделит более 700 млн долларов Украине.
Глава МИД Австрии, комментируя желание Украины вступить в Евросоюз, заявил, что в ЕС должны быть осторожными и не создавать ожиданий, которых не смогут выполнить.
Цены на золото превысили 2 тыс. долларов за унцию.
ЕС будет «чертовски тяжело» заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно – исполнительный вице-президент ЕК.
Главы МИД Украины и России встретятся 10 марта в Анталье.
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа, заявил американский президент Джозеф Байден.
Байден призвал конгресс утвердить пакет помощи Украине на 12 млрд долларов.