Гороскоп на 29 апреля: пригодится интуиция

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Раскройте свои карты, у вас все равно все на лице написано. Сегодня вы не сможете быть надежным хранителем секретов.

Телец

Меж реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете.

Близнецы

Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу – подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.

Рак

Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.

Лев

Сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.

Дева

Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.

Весы

Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.

Скорпион

Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.

Стрелец

Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?

Козерог

Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.

Водолей

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.

Рыбы

Сегодня ничто не сможет вас удержать. Вы будете подобны вихрю, плохо понимающему, куда он, собственно, несется, но чрезвычайно мощному.

Сегодня – Родительский день. Стало известно, что можно и категорически нельзя делать 29 апреля.