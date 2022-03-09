Правила содержания и защиты зеленых насаждений изменили в РК
В частности, говорится, что собственники земельных участков должны содержать расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоянии и обеспечивать их сохранность, защиту и работы по уходу за счет собственных средств.
Основным предназначением, функциями развития зеленого фонда населенных пунктов являются:
сохранение экологического баланса;
сохранение оптимального температурного режима, в том числе в летний период;
сохранение режима влажности воздуха;
адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источники загрязнения воздуха);
поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм негативного воздействия на определенной территории;
декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды проживания.
Указывается, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования в соответствии с генеральным планом населенного пункта.
На территории земель общего пользования, подпадающих под рекреационную зону, не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны.
При проектировании и строительстве объектов необходимо предусматривать озеленение территории с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.
Правила предусматривают учет всех видов зеленых насаждений посредством:
инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта;
заполнения акта приживаемости зеленых насаждений;
ведения реестра зеленых насаждений;
разработки дендрологического плана.
Содержание зеленых насаждений включает в себя:
замену почво-грунта в посадочных ямах и траншеях, посадку зеленых насаждений и уход за ними;
рыхление почвы с устройством приствольных лунок, стрижку живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;
устройство цветников, газонов, прополку сорняков, покос травы, укрытие в зимний период;
полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода, в жаркое и засушливое время года полив осуществляется с большей частотой;
формирование кроны;
омолаживание, производимое, исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;
внесение удобрений;
борьбу с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
санитарную обрезку аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевку пней;
организацию мониторинга за состоянием зеленых насаждений;
зачистку и пломбировку дупел, обработку мест спилов масляной краской.
Все подробности можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 16 марта 2022 года.