Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:29 09.03.2022

Правила содержания и защиты зеленых насаждений изменили в РК

правила содержания зеленых насаждений Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития своим приказом внес изменения в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что собственники земельных участков должны содержать расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоянии и обеспечивать их сохранность, защиту и работы по уходу за счет собственных средств.

Основным предназначением, функциями развития зеленого фонда населенных пунктов являются:

  • сохранение экологического баланса;

  • сохранение оптимального температурного режима, в том числе в летний период;

  • сохранение режима влажности воздуха;

  • адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источники загрязнения воздуха);

  • поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм негативного воздействия на определенной территории;

  • декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды проживания.

Указывается, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования в соответствии с генеральным планом населенного пункта.

На территории земель общего пользования, подпадающих под рекреационную зону, не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны.

При проектировании и строительстве объектов необходимо предусматривать озеленение территории с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Правила предусматривают учет всех видов зеленых насаждений посредством:

  1. инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта;

  2. заполнения акта приживаемости зеленых насаждений;

  3. ведения реестра зеленых насаждений;

  4. разработки дендрологического плана.

Содержание зеленых насаждений включает в себя:

  • замену почво-грунта в посадочных ямах и траншеях, посадку зеленых насаждений и уход за ними;

  • рыхление почвы с устройством приствольных лунок, стрижку живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;

  • устройство цветников, газонов, прополку сорняков, покос травы, укрытие в зимний период;

  • полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода, в жаркое и засушливое время года полив осуществляется с большей частотой;

  • формирование кроны;

  • омолаживание, производимое, исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;

  • внесение удобрений;

  • борьбу с вредителями и болезнями зеленых насаждений;

  • санитарную обрезку аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевку пней;

  • организацию мониторинга за состоянием зеленых насаждений;

  • зачистку и пломбировку дупел, обработку мест спилов масляной краской.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2022 года.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Казахстанские звезды рассказали, как ужиться с соседом в съемной квартире
08.03.2022
Казахстанские девушки выбирают гуманитарные науки – анализ МОН
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все