Правила содержания и защиты зеленых насаждений изменили в РК

В частности, говорится, что собственники земельных участков должны содержать расположенные на них зеленые насаждения в здоровом состоянии и обеспечивать их сохранность, защиту и работы по уходу за счет собственных средств.

Основным предназначением, функциями развития зеленого фонда населенных пунктов являются:

сохранение экологического баланса;

сохранение оптимального температурного режима, в том числе в летний период;

сохранение режима влажности воздуха;

адсорбция загрязненного воздуха (выхлопные газы, канализация, пожары, запах накопленных коммунальных отходов и другие источники загрязнения воздуха);

поглощение, очистка, иное устранение загрязнений и других форм негативного воздействия на определенной территории;

декоративно-эстетическая, формирование благоприятной среды проживания.

Указывается, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования в соответствии с генеральным планом населенного пункта.

На территории земель общего пользования, подпадающих под рекреационную зону, не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, непосредственно не связанных с функционированием рекреационной зоны.

При проектировании и строительстве объектов необходимо предусматривать озеленение территории с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

Правила предусматривают учет всех видов зеленых насаждений посредством:

инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта; заполнения акта приживаемости зеленых насаждений; ведения реестра зеленых насаждений; разработки дендрологического плана.

Содержание зеленых насаждений включает в себя:

замену почво-грунта в посадочных ямах и траншеях, посадку зеленых насаждений и уход за ними;

рыхление почвы с устройством приствольных лунок, стрижку живой изгороди, поднятие штамба у деревьев, удаление поросли;

устройство цветников, газонов, прополку сорняков, покос травы, укрытие в зимний период;

полив зеленых насаждений на протяжении всего вегетационного периода, в жаркое и засушливое время года полив осуществляется с большей частотой;

формирование кроны;

омолаживание, производимое, исходя из биологических особенностей древесно-кустарниковой растительности с сохранением скелетных и полускелетных частей;

внесение удобрений;

борьбу с вредителями и болезнями зеленых насаждений;

санитарную обрезку аварийных, сухостойных деревьев и кустарников, выкорчевку пней;

организацию мониторинга за состоянием зеленых насаждений;

зачистку и пломбировку дупел, обработку мест спилов масляной краской.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2022 года.