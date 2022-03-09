Польша без борьбы вышла в финал отбора к ЧМ по футболу-2022

Эту новость сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA). Польская дружина получила право без официальной игры пройти в финал квалификации Чемпионата мира-2022. В решающем поединке за путевку в Катар поляки сыграют с победителем противостояния Швеция – Чехия.

Еще один матч отборочного цикла между Шотландией и Украиной перенесен на июнь.

Новость по теме Россия и ее футбольные клубы отстранены от международных матчей

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную России от участия во всех международных турнирах. Причина – отказ ряда футбольных стран играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на Чемпионате мира в Катаре.

В этом списке оказались национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.