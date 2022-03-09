13:06 09.03.2022
Польша без борьбы вышла в финал отбора к ЧМ по футболу-2022
Фото: Instagram/polish.national.football.team
Сборная Польши по футболу автоматически вышла в финал квалификационного раунда к чемпионату мира из-за отстранения команды России с международных турниров под эгидой ФИФА, сообщает Zakon.kz.
Эту новость сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA). Польская дружина получила право без официальной игры пройти в финал квалификации Чемпионата мира-2022. В решающем поединке за путевку в Катар поляки сыграют с победителем противостояния Швеция – Чехия.
Еще один матч отборочного цикла между Шотландией и Украиной перенесен на июнь.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную России от участия во всех международных турнирах. Причина – отказ ряда футбольных стран играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на Чемпионате мира в Катаре.
В этом списке оказались национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.