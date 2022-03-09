Ионизаторы воздуха помогают в борьбе с вирусами – терапевт

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Евгения Стрюкова РИА Новости, польза ионизатора заключается в том, что он высвобождает отрицательные ионы в воздух, они в свою очередь прикрепляются к частицам вредных паров. Отрицательные ионы дают частицам электрический заряд, заставляя слипаться и приземляться на поверхностях, с которых их можно легко убрать, попросту говоря, очистив столы, напольные покрытия, стены, металлические коллекторные пластины в устройстве во время влажной уборки.

Ионизаторы воздуха помогают останавливать рост вирусов. Также озон, который вырабатывается ионизаторами, может инактивировать вирусы в воздухе и на поверхностях. Врач, кандидат медицинских наук Евгения Стрюкова

Однако нужны дополнительные исследования, чтобы понять, может ли озон, производимый ионизаторами, уничтожить частицы SARS-CoV-2.

В то же время врач указала, в чем ионизатор воздуха бесполезен. К примеру, он не способен удалять из воздуха крупные частицы, которые могут вызывать аллергию, а также симптомы астмы.

К таким частицам относятся частицы пыли, перхоти и пыльцы. К тому же ионизаторы не уничтожают запахи и газы, включая летучие органические соединения. Они происходят из таких веществ, как краски, чистящие средства и клей, и считаются загрязнителями помещений, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. К сожалению, ионизаторы неэффективны для сокращения летучих соединений в воздухе. Врач Евгения Стрюкова

Также прибор способен провоцировать раздражение легких, что может сопровождаться першением в горле, болями в грудной клетке, кашлем, одышкой и затруднением дыхания. Это объясняется тем, что ионизаторы производят озон.

Хотя озон может работать против микроорганизмов, таких как вирусы, он также является раздражителем легких. Вдыхание даже небольшого количества озона приводит к дискомфортным краткосрочным последствиям, – уточнила врач.

Стрюкова посоветовала заменить ионизатор воздуха на увлажнитель воздуха, который способствует профилактике вирусных инфекций, увлажняя дыхательные пути.

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