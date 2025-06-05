Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз загрязнения воздуха на сегодня, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана.

"5 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Алматы". РГП "Казгидромет"

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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4 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха синоптики прогнозировали ночью в Атырау.