Качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана
Из него следует, что качество воздуха ухудшится в двух городах Казахстана.
"5 июня 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Алматы".РГП "Казгидромет"
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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