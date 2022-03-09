16:44 09.03.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов
Фото: Zakon.kz
На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Об этом сообщили в Национальном Банке РК, передает Zakon.kz.
Как пояснили в центробанке, «механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности».
Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар
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По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510 тенге за один доллар. Объем торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов, доля участия НБРК составила 94,4%.Пресс-служба Нацбанка РК
Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.
Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге
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