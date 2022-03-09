Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов

Как пояснили в центробанке, «механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности».

Новость по теме Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар

По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510 тенге за один доллар. Объем торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов, доля участия НБРК составила 94,4%. Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.