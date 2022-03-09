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Законодательство РК
16:44 09.03.2022

Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов

Нацбанк, валютные интервенции, сумма Фото: Zakon.kz
На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Об этом сообщили в Национальном Банке РК, передает Zakon.kz.

Как пояснили в центробанке, «механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности».

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По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510 тенге за один доллар. Объем торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов, доля участия НБРК составила 94,4%.Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.

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