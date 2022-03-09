Европейцев призвали снизить потребление энергии ради отказа от российского газа

Это необходимо сделать для снижения общей зависимости от газа из России, заявил глава дипломатии Евросоюза, передает РИА Новости.

Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой – на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель

Ранее Еврокомиссия предложила европейцам план отказа от российских угля, нефти и газа. Его планируют реализовать до 2030 года. Он включает следующие шаги: диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа и замену газа в системах обогрева и генерации энергии.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью запрещает импорт энергоносителей из России.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, а для переориентации потребуются годы.