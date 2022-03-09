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18:36 09.03.2022

Европейцев призвали снизить потребление энергии ради отказа от российского газа

Снизить потребление энергии, Россия, ЕС Фото: Twitter/Josep Borrell Fontelles
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился ко всем европейским жителям с просьбой снизить потребление энергии на индивидуальном уровне, сообщает Zakon.kz.

Это необходимо сделать для снижения общей зависимости от газа из России, заявил глава дипломатии Евросоюза, передает РИА Новости.

Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой – на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель

Ранее Еврокомиссия предложила европейцам план отказа от российских угля, нефти и газа. Его планируют реализовать до 2030 года. Он включает следующие шаги: диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа и замену газа в системах обогрева и генерации энергии.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью запрещает импорт энергоносителей из России.

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Константин Вноровский
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