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22:20 09.03.2022

«Барыс» покидает плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Плей-офф 5 игра Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» завершил свое выступление в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, проиграв пятый матч на выезде в серии против магнитогорского «Металлурга» – 1:3, сообщает Zakon.kz.

Российский клуб уверенно вел в серии – 3:1, плюс игра на домашней арене. У гостей были призрачные шансы выбраться из этой ситуации. По ходу матча все шло по сценарию хозяев льда, которые первыми распечатали ворота казахстанской дружины. Автором шайбы на исходе первого периода стал Семен Кошелев.

Второй отрезок поединка ничем не запомнился, кроме нулевой ничьей. На 47-й секунде третьего периода игрок «Барыса» Кирилл Савицкий сравнял счет, но недолго радовались представители казахстанского клуба. Преимущество «Металлурга» было восстановлено через пять минут благодаря точному броску Анатолия Никонцева.

Итоговую точку на 51-й минуте матче поставил Денис Зернов – 3:1. «Сталевары» одержали четвертую победу кряду в серии, а с ней и путевку во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.

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Куандык Шынасилов
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