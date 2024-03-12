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Лидер сборной Казахстана сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:57 Фото: Instagram/hcmetallurg
11 марта в Континентальной хоккейной лиге завершилась еще одна серия матчей 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором клуб казахстанца Никиты Михайлиса "Металлург" обыграл "Амур" и пробился во второй раунд плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Клуб из Магнитогорска переиграл на выезде хабаровский "Амур" в 6-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3:2. Победу гостям в овертайме принес форвард Никита Гребенкин. 

Свою лепту в итоговый успех "Магнитки" внесли и три казахстанца, которые вышли на лед в заключительный день. Это Никита Михайлис, Павел Акользин и Валерий Орехов. А форвард Акользин стал ассистентом второй шайбы гостей. 

Таким образом, команда Андрея Разина одержала четвертую победу в серии (4-2).

"Был тяжелый первый период, выстояли, забили хороший гол, но пропустили в "раздевалку". Третий период тоже неплохо играли, "Амур" больше играл в давление. Пропустили в конце, но команда показала характер. В овертайме идеально провели смены свои, не дали сопернику шансов. Хорошая серия, доволен, что переломили все-таки, команда у нас молодая, и такие серии рождают команду, такие победы сплачивают. Думаю, зрителям игра понравилась, держала в напряжении. Едем на Запад".Андрей Разин главный тренер Металлурга

Клуб из Магнитогорска пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина четвертый раз подряд. В сезоне-2021/22 "Магнитка" играла в финале, где проиграла армейцам Москвы (3-4). 

Дружина казахстанской тройки является двукратным победителем Кубка Гагарина (2014, 2016).  

Между тем во второй раунд плей-офф нынешнего сезона не смогли выйти главные его фавориты. Вслед за ЦСКА и "Ак Барсом" 10 марта распрощался со своими шансами "Салават Юлаев".   

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