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23:20 09.03.2022

Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана

Прибыл в Турцию на форум Фото: Twitter/Aidos Ukibay
По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию, сообщает Zakon.kz.

Первый Президент Республики Казахстан прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме ADF 2022.

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии».

Константин Вноровский
Назарбаев Нурсултан Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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