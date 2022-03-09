Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана

Первый Президент Республики Казахстан прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме ADF 2022.

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022 pic.twitter.com/dG8UXbraxM March 9, 2022

Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии».