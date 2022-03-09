23:20 09.03.2022
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
Фото: Twitter/Aidos Ukibay
По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию, сообщает Zakon.kz.
Первый Президент Республики Казахстан прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме ADF 2022.
Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 9, 2022
По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022 pic.twitter.com/dG8UXbraxM
Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии».