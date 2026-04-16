#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

17 апреля Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстан и Турция, Казахстанско-турецкие отношения, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 17:14 Фото: akorda.kz
17 апреля 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды в Telegram-канале за сегодня, 16 апреля.

Известно, что президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Днем ранее, 15 апреля, президент Казахстана принимал Джевдета Йылмаза. Тогда вице-президент Турции передал президенту теплые пожелания турецкого лидера. Также он добавил, что глава Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев посетит Анкару
17:30, 01 июня 2023
Токаев посетит Анкару
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США посетит Давос
10:01, 21 января 2026
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США посетит Давос
Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР
09:01, 26 августа 2025
Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Скатившийся" греческий теннисист получил в свой адрес очередной шквал критики
17:00, Сегодня
"Скатившийся" греческий теннисист получил в свой адрес очередной шквал критики
КФФ оштрафовала казахстанские клубы за грубость и недисциплинированность
16:41, Сегодня
КФФ оштрафовала казахстанские клубы за грубость и недисциплинированность
Конор Макгрегор признал свою вину и расплатился с бойцом, получившим пощёчину от Хабиба
16:26, Сегодня
Конор Макгрегор признал свою вину и расплатился с бойцом, получившим пощёчину от Хабиба
Триумфатор чемпионата Азии по боксу стал миллионером в Казахстане
16:06, Сегодня
Триумфатор чемпионата Азии по боксу стал миллионером в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: