17 апреля Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана

17 апреля 2026 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды в Telegram-канале за сегодня, 16 апреля.

Известно, что президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.

Днем ранее, 15 апреля, президент Казахстана принимал Джевдета Йылмаза. Тогда вице-президент Турции передал президенту теплые пожелания турецкого лидера. Также он добавил, что глава Турции придает особое значение своему предстоящему визиту в Казахстан и участию в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.