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08:43 10.03.2022

Избран новый президент Южной Кореи

выборы президент Корея Фото: pixabay
Избранный президент Юн Сок Ёль намерен создать новые рабочие места, улучшить условия для бизнеса, оптимизировать госорганы и восстановить экономику страны на фоне пандемии коронавируса, сообщает Zakon.kz.

На президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от оппозиции Юн Сок Ёль. Бывший Генеральный прокурор смог получить 48,59% голосов избирателей, сообщает The Korea Times.

Явка на выборах составила более 77%. День выборов был объявлен выходным. Для болеющих коронавирусом было организовано отдельное голосование.

61-летний Юн Сок Ëль назвал результат «победой народа», а не личной победой или победой одной из партий. Он поблагодарил других кандидатов и пообещал сотрудничество с Демократической партией, «чтобы лучше служить народу».

Избранный президент намерен создать новые рабочие места, улучшить условия для бизнеса, оптимизировать госорганы и восстановить экономику страны на фоне пандемии коронавируса.

Юн Сок Ëль примет пост президента от действующего главы государства Мун Чжэ Ина 10 мая. До этого он сформирует комитет по передаче полномочий от действующего президента.

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