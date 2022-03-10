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Законодательство РК
10:19 10.03.2022

Мейрама Жангуттинова освободили от должности судьи Верховного суда

РК, судья, освобождение Фото: gov.kz
Мейрама Жангуттинова освободили от должности судьи Верховного суда в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее представление было внесено в Сенат главой государства.

Мейрам Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу. Уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении от должности Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп

В феврале 2021 года стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы задержали судью Верховного суда при получении крупной взятки. Деньги передавались ему за содействие по переводу судьи райсуда Туркестанской области из одного суда в другой.

3 декабря Мейрама Жангуттинова приговорили к пяти годам лишения свободы.

Тамила Языкова
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