#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

Ряд судей Верховного суда освободили от должности

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Сенате 16 октября 2025 года освободили трех судей Верховного суда в связи с их уходом в почетную отставку, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев озвучил, что по данному вопросу в верхнюю палату Парламента поступило соответствующее представление главы государства.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Габита Альхжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судьей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Все трое судьей имеют огромный опыт судейской работы – порядка 30 лет и безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В знак признания их преданности делу правосудия и значительного вклада в развитие судебной системы они достойны права на почетную отставку", – заявил председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов.

25 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане освободили от должности судью Верховного суда
14:27, 19 июня 2025
В Казахстане освободили от должности судью Верховного суда
Несколько судей Верховного суда освободили от должностей
10:45, 12 января 2023
Несколько судей Верховного суда освободили от должностей
Дану Токмурзину освободили от должности в Верховном суде
10:15, 04 мая 2023
Дану Токмурзину освободили от должности в Верховном суде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: