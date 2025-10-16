Ряд судей Верховного суда освободили от должности

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В Сенате 16 октября 2025 года освободили трех судей Верховного суда в связи с их уходом в почетную отставку, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев озвучил, что по данному вопросу в верхнюю палату Парламента поступило соответствующее представление главы государства. "На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Габита Альхжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судьей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Все трое судьей имеют огромный опыт судейской работы – порядка 30 лет и безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. В знак признания их преданности делу правосудия и значительного вклада в развитие судебной системы они достойны права на почетную отставку", – заявил председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов. 25 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: