Дизтопливо для посевной: в Минэнерго озвучили рекомендуемую цену

На сегодняшний день Минэнерго совместно с Министерством сельского хозяйства утвержден «график закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на весенне-полевые работы», в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей утверждена в объеме 400,26 тыс. тонн. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, отгрузка дизтоплива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе.

Что касается стоимости, он напомнил, что министерством были проведены консультации с основными ресурсодержателями, участвующими в поставке дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей.

Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ 2022 года составляет 212 тыс. тенге/тонна (176 тенге/литр. – Прим. ред.). С учетом доставки и хранения прогнозная цена ниже предельно утвержденных розничных цен, что в среднем дешевле на 15-30%. Болат Акчулаков

Министр объяснил, что стоимость дизтоплива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.

Уже сейчас необходимо МСХ совместно с местными исполнительными органами создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных руководителей хозяйств, общей площади посевных земель для скорейшего внедрения электронно-информационной системы для распределения дизельного топлива. Болат Акчулаков

Ранее первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в Казахстане снизят площадь посевов пшеницы.