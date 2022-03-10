Тлеуберди прокомментировал выступление Зюганова: Это видео появилось неслучайно

Комментируя высказывания лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова о Северном Казахстане, Мухтар Тлеуберди сказал, что в Алматы есть центральная референс лаборатория, которая была построена на средства и оборудование, предоставленные США, но эта лаборатория полностью передана правительству Казахстана.

Глава МИД отметил, что сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, и никаких разработок американские ученые там не ведут.

По поводу выступления Зюганова позвольте мне сказать следующее. Во-первых, никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Компартии РФ, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей. Мухтар Тлеуберди

По его словам, выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России, а в ходе рабочего визита президента Казахстана в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану.

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Министр также напомнил, что КПРФ является преемницей Компартии Советского Союза, основывается на идеологии КПСС, которая преследовала осуществление мировой революции и установление диктатуры пролетариата во всем мире.