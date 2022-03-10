Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:40 10.03.2022

Тлеуберди прокомментировал выступление Зюганова: Это видео появилось неслучайно

МИД РК, Мухтар Тлеуберди, внешняя политика Фото: Пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал выступление руководителя фракции Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова, передает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя высказывания лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова о Северном Казахстане, Мухтар Тлеуберди сказал, что в Алматы есть центральная референс лаборатория, которая была построена на средства и оборудование, предоставленные США, но эта лаборатория полностью передана правительству Казахстана.

Глава МИД отметил, что сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, и никаких разработок американские ученые там не ведут.

По поводу выступления Зюганова позвольте мне сказать следующее. Во-первых, никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Компартии РФ, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.Мухтар Тлеуберди

По его словам, выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России, а в ходе рабочего визита президента Казахстана в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану.

Новость по теме

Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов

Министр также напомнил, что КПРФ является преемницей Компартии Советского Союза, основывается на идеологии КПСС, которая преследовала осуществление мировой революции и установление диктатуры пролетариата во всем мире.

В-третьих, хотел бы все же обратить внимание журналистов на тот момент, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно, что это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана. Поэтому вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы, провокации должны рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее. Пожалуйста, это поле для вашего журналистского расследования.Мухтар Тлеуберди
Айша Тулеубекова
Россия Ситуация в Украине МИД РК Зюганов Геннадий Тлеуберди Мухтар Казахстан
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге
09.03.2022
WhatsApp вводит новую функцию
09.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 февраля по 6 марта
09.03.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все